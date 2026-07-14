Смерть на Чёртовой скале: Турист трагически погиб на курильском острове Итуруп

Турист погиб, сорвавшись с Чёртовой скалы на курильском острове Итуруп в 44 километрах от Курильска. О трагедии сообщили в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области.

Сигнал поступил в службу 112 днём 14 июля. По предварительным данным, мужчина входил в незарегистрированную туристическую группу и при падении получил тяжёлую черепно-мозговую травму.

К месту происшествия направили спасателей, сотрудников скорой помощи и полицию. Прибывшие медики констатировали смерть пострадавшего. Всего в операции участвовали семь человек и три единицы техники. Полиция проводит необходимые мероприятия, а следователь осмотрел территорию, где произошёл несчастный случай.

«Опрашиваются очевидцы, назначены необходимые судебные экспертизы», — сообщили в региональном управлении СК.

В Ботлихском районе Дагестана автомобиль с двумя девочками четырёх и пяти лет съехал с трассы и упал в десятиметровый обрыв. Детей с травмами доставили в больницу, состояние водителя уточняется. Госавтоинспекция выясняет причины аварии.