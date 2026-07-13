В Дагестане машина с двумя детьми сорвалась с 10-метрового обрыва

Легковушка с двумя маленькими пассажирками вылетела с дороги и рухнула вниз с высоты около десяти метров в Ботлихском районе Дагестана. В результате аварии пострадали две девочки четырёх и пяти лет.

Как сообщили в МВД по республике, ДТП произошло на трассе Грозный – Ботлих – Хунзах – Араканская площадка. По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-11183 потерял контроль над машиной: транспорт выехал на обочину встречного направления, после чего съехал с дороги и опрокинулся в обрыв.

В момент аварии в салоне находились две несовершеннолетние пассажирки. Девочек с различными травмами доставили в медицинское учреждение. Информация о состоянии водителя пока уточняется.

Сотрудники Госавтоинспекции начали проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося. Специалистам предстоит выяснить, что именно стало причиной того, что автомобиль оказался за пределами проезжей части.

Ранее Life.ru писал, что в Коми один человек погиб и пятеро пострадали в аварии на трассе Сыктывкар – Ухта. Среди травмированных оказались трое несовершеннолетних. Правоохранители начали проверку и выясняют причины столкновения двух автомобилей.