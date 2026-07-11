Зампред гордумы Саратова пострадала в ДТП на служебной машине
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В Саратове произошло дорожно-транспортное происшествие с участием служебного автомобиля городской думы. Инцидент случился на одной из улиц областного центра, пострадала находившаяся в салоне заместитель председателя гордумы Елена Злобнова. Об этом сообщает «СарИнформ».
Чиновницу оперативно доставили в лечебное учреждение. По предварительным данным, её состояние оценивается как удовлетворительное, жизни пассажирки ничто не угрожает. Обстоятельства и причины ДТП устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.
Ранее сообщалось, что ДТП с участием автомобиля первого заместителя губернатора Курской области Александра Чепика произошло во время его рабочей поездки, сам чиновник не пострадал, но травмы получили пять человек, включая 15-летнюю девочку. Авария случилась около 14:40 на 5-м километре дороги Конышевка — Макаро-Петровское, когда автомобиль Daewoo Nexia под управлением водителя 2008 года рождения выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota, а затем — с Chevrolet, следовавшим за Toyota.
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