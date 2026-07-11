Зампред гордумы Саратова пострадала в ДТП на служебной машине

В Саратове произошло дорожно-транспортное происшествие с участием служебного автомобиля городской думы. Инцидент случился на одной из улиц областного центра, пострадала находившаяся в салоне заместитель председателя гордумы Елена Злобнова. Об этом сообщает «СарИнформ».

Чиновницу оперативно доставили в лечебное учреждение. По предварительным данным, её состояние оценивается как удовлетворительное, жизни пассажирки ничто не угрожает. Обстоятельства и причины ДТП устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.