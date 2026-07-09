В МВД назвали предварительную причину ДТП с авто курского первого замгубернатора

Полиция назвала предварительную причину аварии с участием автомобиля первого заместителя губернатора Курской области Александра Чепика. По версии правоохранителей, ДТП произошло после выезда Daewoo Nexia на встречную полосу. Об этом сообщили в МВД по региону.

По данным ведомства, авария произошла около 14:40 на 5-м километре автодороги Конышевка — Макаро-Петровское. Предварительно установлено, что автомобиль Daewoo Nexia под управлением водителя 2008 года рождения, двигавшийся со стороны деревни Макаро-Петровское в направлении посёлка Конышевка, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Toyota. После первого удара Daewoo Nexia также столкнулась с автомобилем Chevrolet, который двигался следом за Toyota.

Напомним, что ДТП с участием автомобиля первого заместителя губернатора — председателя правительства Курской области Александра Чепика произошло во время его рабочей поездки в Конышевский район. Сам чиновник в результате аварии не пострадал. В результате ДТП травмы получили пять человек, в том числе 15-летняя девочка.