В ДТП с замгубернатора Курской области Чепиком пострадали пять человек
Обложка © VK / Александр Чепик
Автомобиль первого заместителя губернатора — председателя правительства Курской области Александра Чепика попал в аварию во время рабочей поездки. Сам чиновник не пострадал, однако травмы получили пять человек. Об этом сообщила пресс-служба облправительства.
ДТП с участием машины Чепика произошло в Конышевском районе, где чиновник находился с рабочим визитом. В результате происшествия травмы получили пять человек, среди них — 15-летняя девочка. Пострадавших оперативно доставили в медицинское учреждение, где им оказывают необходимую помощь. Обстоятельства аварии и информация о состоянии пострадавших уточняются.
Ранее произошло ДТП с губернатором Курской области Александром Хинштейном. Инцидент также случился по дороге чиновника в Конышевский район.
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