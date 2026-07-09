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9 июля, 14:34

В ДТП с замгубернатора Курской области Чепиком пострадали пять человек

Обложка © VK / Александр Чепик

Обложка © VK / Александр Чепик

Автомобиль первого заместителя губернатора — председателя правительства Курской области Александра Чепика попал в аварию во время рабочей поездки. Сам чиновник не пострадал, однако травмы получили пять человек. Об этом сообщила пресс-служба облправительства.

ДТП с участием машины Чепика произошло в Конышевском районе, где чиновник находился с рабочим визитом. В результате происшествия травмы получили пять человек, среди них — 15-летняя девочка. Пострадавших оперативно доставили в медицинское учреждение, где им оказывают необходимую помощь. Обстоятельства аварии и информация о состоянии пострадавших уточняются.

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Ранее произошло ДТП с губернатором Курской области Александром Хинштейном. Инцидент также случился по дороге чиновника в Конышевский район.

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Милена Скрипальщикова
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