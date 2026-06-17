Глава ГБАО Таджикистана Мирзонабот погиб при падении машины в реку

Глава Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана Алишер Мирзонабот погиб после ДТП на трассе Душанбе — Хорог. Об этом сообщили в пресс-центре МВД республики.

Авария произошла 17 июня примерно в 10:40 на 282-м километре дороги, между сёлами Зигар и Яхчисар Дарвазского района. По данным МВД, водитель служебного Land Cruiser 200 двигался на высокой скорости, не справился с управлением, врезался в инженерно-пограничные сооружения, сбил два столба и проволочное заграждение. После этого машина опрокинулась в реку Пяндж.

В салоне автомобиля, кроме водителя, находились сам Алишер Мирзонабот, его помощник Садоншо Джанабилшоев, супруга главы области и малолетний ребёнок. На месте нашли госномер машины и отдельные фрагменты автомобиля.

По поручению президента Таджикистана Эмомали Рахмона на место происшествия прибыли глава МВД Рамазон Рахимзода, председатель ГКНБ Саймумин Ятимов, руководитель Комитета по ЧС Раджабали Рахмонали и другие ответственные лица. Расследование аварии взято под личный контроль главы государства.

Ранее Life.ru писал о другом смертельном ДТП с участием бывшего чиновника. Под Саратовом погиб экс-мэр города Николай Романов: его Mercedes столкнулся с грузовиком Volvo у села Казачка. Предварительно, причиной аварии мог стать опасный манёвр 77-летнего водителя.