Хинштейн впервые после ДТП очно участвует в заседании Курского правительства

Губернатор Курской области Александр Хинштейн 20 апреля впервые после январского ДТП очно участвует в заседании регионального правительства. До этого, после аварии, он подключался к работе в дистанционном формате.

Ранее тот же день глава региона сообщил, что завершил курс реабилитации и возвращается к полноценному рабочему режиму. При этом он уточнил, что нога после травмы ещё не восстановилась окончательно и лечением всё ещё придётся заниматься.

Авария произошла 22 января в Конышёвском районе Курской области, куда Хинштейн ехал с рабочей поездкой. По его словам, машину занесло на сложном участке дороги из-за погодных условий. После ДТП губернатору потребовалась операция. Позже он сообщал, что получил перелом бедренной кости, а также переломы трёх рёбер и двух отростков позвоночника.

Сначала лечение он проходил в Курской областной клинической больнице, отказавшись от немедленной транспортировки в Москву. Затем для продолжения восстановления его направили в специализированный медицинский центр в столице.

Так что нынешнее появление Хинштейна на очном заседании стало первым полноценным публичным возвращением к обычному рабочему графику после тяжёлой аварии.