Три человека пострадали при атаке дрона на автомобиль в курском приграничье
Карета скорой помощи.
Три человека пострадали при атаке украинского беспилотника на гражданский автомобиль в Курской области. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.
«Сегодня днём украинский дрон атаковал гражданский автомобиль на трассе между селом Будки Глушковского района и деревней Сухая Рыльского района», — написал он в своем Мах-канале.
Ранее Минобороны отчиталось о работе российских зенитчиков в течение дня. За восемь часов уничтожено 46 беспилотников самолётного типа. Системы ПВО работали, в частности, в Самарской, Брянской, Белгородской и Курской областях.
