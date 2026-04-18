Три человека пострадали при атаке дрона на автомобиль в курском приграничье

Три человека пострадали при атаке украинского беспилотника на гражданский автомобиль в Курской области. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.

«Сегодня днём украинский дрон атаковал гражданский автомобиль на трассе между селом Будки Глушковского района и деревней Сухая Рыльского района», — написал он в своем Мах-канале.

Ранее Минобороны отчиталось о работе российских зенитчиков в течение дня. За восемь часов уничтожено 46 беспилотников самолётного типа. Системы ПВО работали, в частности, в Самарской, Брянской, Белгородской и Курской областях.