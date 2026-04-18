18 апреля, 14:12

Системы ПВО сбили 46 украинских дронов над семью регионами России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / twintyre

За восемь часов российские системы ПВО сбили 46 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщило Минобороны.

«Перехвачены и уничтожены <...> над территориями Самарской, Брянской, Белгородской, Вологодской, Курской, Нижегородской, Рязанской областей и над акваторией Чёрного моря», — сказали там.

Горы стекла и выбитые окна: Появилось видео последствий падения БПЛА у роддома в Новокуйбышевске

Ранее украинские беспилотники атаковали Ленинградскую область. Уничтожено 27 дронов, в порту Высоцк начался пожар. Вскоре его потушили.

Матвей Константинов
