Системы ПВО сбили 46 украинских дронов над семью регионами России

За восемь часов российские системы ПВО сбили 46 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщило Минобороны.

«Перехвачены и уничтожены <...> над территориями Самарской, Брянской, Белгородской, Вологодской, Курской, Нижегородской, Рязанской областей и над акваторией Чёрного моря», — сказали там.

Ранее украинские беспилотники атаковали Ленинградскую область. Уничтожено 27 дронов, в порту Высоцк начался пожар. Вскоре его потушили.