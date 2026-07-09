Председатель Правительства Курской области Чепик попал в ДТП

Председатель Правительства Курской области, замгубернатора Александр Чепик попал в ДТП, когда направлялся с рабочей поездкой в Конышевский район. Об этом пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, чиновник, несмотря на ДТП, посетил в районе больницу, библиотеку и дом культуры.

Чепик занимает пост главы регионального правительства и является вторым лицом в области после губернатора Александра Хинштейна. Он временно исполнял обязанности руководителя региона, когда Хинштейн проходил лечение после ДТП.

Информация о состоянии чиновника и возможных последствиях происшествия уточняется.

Напомним, что глава региона Александр Хинштейн в январе этого года тоже попал в аварию во время рабочей поездки в Конышевский район. После ДТП у него диагностирован перелом тазобедренной кости.