Председатель Правительства Курской области Чепик попал в ДТП
Обложка © VK / Александр Чепик
Председатель Правительства Курской области, замгубернатора Александр Чепик попал в ДТП, когда направлялся с рабочей поездкой в Конышевский район. Об этом пишет SHOT.
По данным телеграм-канала, чиновник, несмотря на ДТП, посетил в районе больницу, библиотеку и дом культуры.
Чепик занимает пост главы регионального правительства и является вторым лицом в области после губернатора Александра Хинштейна. Он временно исполнял обязанности руководителя региона, когда Хинштейн проходил лечение после ДТП.
Информация о состоянии чиновника и возможных последствиях происшествия уточняется.
Напомним, что глава региона Александр Хинштейн в январе этого года тоже попал в аварию во время рабочей поездки в Конышевский район. После ДТП у него диагностирован перелом тазобедренной кости.
Самые значимые события без лишнего — в разделе «Главные новости» на Life.ru.