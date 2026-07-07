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7 июля, 14:54

Пострадавший в ДТП во Вьетнаме россиянин умер, не выходя из комы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / teera.noisakran

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / teera.noisakran

Россиянин, впавший в кому после аварии на мотобайке во Вьетнаме, умер. По данным Telegram-канала SHOT, его тело везут во Владивосток, где похоронят рядом с женой.

Россиянин погиб во Вьетнаме после ДТП. Фото © SHOT

Россиянин погиб во Вьетнаме после ДТП. Фото © SHOT

После аварии врачи сделали Алексею операцию, но травма оказалась слишком серьёзной — мужчина впал в кому, из которой уже не вышел. Несколько лет назад погибла его супруга, он был вдовцом.

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Напомним, ДТП случилось утром 2 июля в провинции Кханьхоа. 50-летний Алексей на мотобайке столкнулся с велосипедистом. У него была тяжёлая черепно-мозговая травма, несмотря на шлем. Мужчину доставили в реанимацию с гематомами и кровоизлиянием в мозг.

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Наталья Афонина
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