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7 июля, 13:10

Шестеро детей и взрослых пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Бурятии

Обложка © VK / МВД по Республике Бурятия

Обложка © VK / МВД по Республике Бурятия

В Бурятии шесть человек, включая троих детей, пострадали в результате столкновения легкового автомобиля с рейсовым автобусом. Об этом сообщили в региональном управлении полиции.

Шесть человек пострадали в ДТП. Видео © VK / МВД по Республике Бурятия

По предварительным данным, авария произошла днём на 50-м километре трассы Улан-Удэ — Кяхта. Водитель автомобиля Honda Saber, которому 25 лет, столкнулся с автобусом Fiat Ducato, следовавшим по маршруту. После ДТП за медицинской помощью обратились шесть участников аварии, среди которых были несовершеннолетние пассажиры. Правоохранители начали проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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Ранее в Иркутской области произошло ДТП с участием школьного автобуса и микроавтобуса. В аварии пострадали шесть человек, среди них трое детей. Столкновение произошло на трассе Р-255 «Сибирь». После удара оба автомобиля съехали с дороги и перевернулись, пострадавшим потребовалась медицинская помощь.

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Владимир Озеров
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