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6 июля, 09:35

Шесть человек пострадали в ДТП с участием школьного автобуса в Иркутской области

В Иркутской области в ДТП со школьным автобусом пострадали шесть человек. Обложка © VK / Госавтоинспекция Иркутской области

В Иркутской области в ДТП со школьным автобусом пострадали шесть человек. Обложка © VK / Госавтоинспекция Иркутской области

В Тайшетском районе Иркутской области столкнулись микроавтобус и школьный автобус. По данным региональной ГАИ, в результате аварии пострадали шесть человек, в том числе трое детей.

ДТП произошло утром 6 июля на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» недалеко от деревни Еловое. По предварительной версии, 38-летний водитель минивэна Toyota Town Ace Noah столкнулся с попутным школьным автобусом «ГАЗ Next». После удара обе машины съехали с дороги и опрокинулись.

В школьном автобусе в момент происшествия находились 16-летняя школьница и взрослый сопровождающий, который вёз её на сдачу госэкзамена. Оба пассажира, а также водитель автобуса получили травмы. В микроавтобусе пострадали трое пассажиров, включая двоих детей 7 и 8 лет. Всем травмированным оказали помощь.

«Установлено, что дети перевозились в детских удерживающих устройствах, что, по предварительным данным, позволило избежать более тяжких последствий», — говорится в сообщении.

Прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о защите прав несовершеннолетних и безопасности пассажирских перевозок. Следственный комитет также организовал доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного статьёй 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

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Анастасия Никонорова
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