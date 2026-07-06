До 19 выросло число пострадавших в ДТП с автобусом в Воронежской области

Количество пострадавших в дорожной аварии с участием автобуса в Бобровском районе Воронежской области достигло 19 человек. Обновленные данные 5 июля привели в пресс-службе правительства региона.

Ранее сообщалось о 12 гражданах, которым потребовалась помощь, пишет ТАСС.

Одиннадцать совершеннолетних пострадавших были госпитализированы. Врачи оказали им необходимую помощь. После этого пациентов отпустили домой, назначив наблюдение по месту жительства.

Ещё семерым пострадавшим помогли прямо на месте инцидента. Среди них есть один несовершеннолетний. Все они отказались от поездки в больницу.

Напомним, ДТП произошло на 632-м километре трассы М-4 «Дон» в Бобровском районе. Там столкнулись рейсовый автобус и грузовой автомобиль. В автобусе находилось 28 пассажиров.