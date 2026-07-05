6-летний ребёнок погиб в ДТП с «Ауди» и автобусом в Подмосковье

6-летний ребёнок погиб в дорожно-транспортном происшествии в Зарайском муниципальном округе Московской области. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

Авария произошла днём на 11-м километре автодороги «Зарайск — Журавна». По предварительным данным, 31-летняя женщина, управляя автомобилем «Ауди», выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автобусом. После удара автобус съехал с дороги.

В результате ДТП погиб 6-летний пассажир легкового автомобиля. Водитель получила травмы и была госпитализирована. В салоне автобуса находились два человека. Они не обращались за медицинской помощью. Госавтоинспекция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Красноярском крае в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика на трассе Р-255 «Сибирь» погибли четыре человека. Смертельное ДТП произошло утром в Иланско-Нижнеингашском округе на 1142-м километре автодороги. Водитель легковушки выехал на полосу встречного движения.