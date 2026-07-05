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Регион
5 июля, 05:39

Водитель без прав сгубил себя и троих парней в страшном ДТП на трассе «Сибирь»

Обложка © Telegram / МВД 24

Обложка © Telegram / МВД 24

Смертельное ДТП произошло утром в Иланско-Нижнеингашском округе Красноярского края. Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком на федеральной трассе Р-255 «Сибирь», в результате чего погибли четыре человека.

По данным регионального управления МВД, авария произошла на 1142-м километре автодороги. За рулём ВАЗ-2104 находился 22-летний мужчина, не имевший водительского удостоверения.

Предварительно установлено, что водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовиком Foton.

В результате аварии водитель ВАЗ-2104 и трое его пассажиров 2007, 2008 и 2009 годов рождения получили травмы, несовместимые с жизнью. Все они скончались до прибытия бригады скорой помощи.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Специалисты устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

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Дарья Денисова
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