Четыре человека погибли в ДТП с фурой на трассе «Крым» в Курской области

Утром 4 июля на трассе М-2 «Крым» в Фатежском районе Курской области произошла смертельная авария. Столкнулись УАЗ и большегрузный «Вольво» с полуприцепом. Об этом сообщили в областном УМВД.

ДТП случилось в 09:20 на 475-м километре трассы. Внедорожником управлял 46-летний мужчина, за рулём фуры был 43-летний водитель. Сейчас полиция выясняет причины и обстоятельства аварии, действиям всех участников будет дана правовая оценка.

«В результате ДТП водитель а/м УАЗ и три пассажира данного а/м: 1976 г.р., 1982 г.р., 1992 г.р. скончались на месте. Водитель а/м Вольво с травмами доставлен в лечебное учреждение», — говорится в сообщении.

Ранее в центре Москвы случилась авария с участием машины частной скорой помощи. Mercedes-Benz Sprinter перевернулся после столкновения с легковушкой Hongqi. ДТП произошло на пересечении Большой Лубянки и Рождественского бульвара. По предварительным данным, аварию спровоцировал водитель китайской машины. В результате столкновения пострадал водитель скорой.