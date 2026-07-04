Девять человек погибли, восемь пострадали в ДТП на трассе Одесса — Николаев

В Николаевской области Украины в результате столкновения пассажирского микроавтобуса и грузового автомобиля погибли девять человек, ещё восемь получили травмы. Об этом сообщили в полиции по региону.

«Предварительно, в результате ДТП погибли 9 человек и еще 8 пострадали», — говорится в сообщении.

Авария произошла утром 4 июля на трассе М-14 «Одесса — Мелитополь — Новоазовск» между населенными пунктами Красное и Нечаянное. По предварительным данным, микроавтобус Mercedes Sprinter, следовавший из Одессы в Николаев с пассажирами, выехал за пределы проезжей части, после чего оказался на встречной полосе, где столкнулся с грузовиком Volvo. На месте происшествия работают следователи, спасатели и сотрудники полиции. Патрульные обеспечивают регулирование движения и безопасность на участке дороги.

Ранее в Алтайском крае рейсовый микроавтобус, выполнявший маршрут Барнаул — Яровое, попал в дорожно-транспортное происшествие и съехал в кювет. Инцидент произошёл 4 июля на 99-м километре трассы Павловск — Камень-на-Оби — граница Новосибирской области. В салоне транспортного средства находились 20 пассажиров.