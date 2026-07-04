Пять подростков на легковушке попали в ДТП под Липецком

Пятеро юношей в возрасте от 17 до 18 лет пострадали в ночной аварии в Чаплыгинском округе Липецкой области. Столкновение автомобилей ВАЗ-2114 и Toyota Versa произошло 2 июля в 00:50 на трассе Липецк – Чаплыгин. 17-летний водитель отечественной легковушки на нерегулируемом перекрёстке выполнял разворот. В попутном направлении со стороны Чаплыгина в сторону села Кривополянье двигалась иномарка под управлением 19-летнего водителя. Водитель Toyota пытался уйти от столкновения. Для этого он выехал на встречную полосу, где совершил наезд на ВАЗ.

В результате аварии 17-летнего водителя отечественной машины доставили в областную детскую больницу. Также пострадали трое пассажиров ВАЗа в возрасте от 17 до 18 лет и 17-летний пассажир Toyota.

Сотрудники дорожной полиции составили на родителей несовершеннолетнего водителя рапорт по статье 5.35 КоАП РФ за неисполнение обязанностей по воспитанию детей. По данным издания GOROD48, автомобиль ВАЗ принадлежит матери подростка. Обстоятельства, при которых юноша 2008 года рождения, не имея прав, оказался за рулём, устанавливаются.

Ранее в центре Москвы в результате аварии пострадал водитель частной скорой помощи. Mercedes-Benz Sprinter, принадлежащий частной скорой помощи, перевернулся после столкновения с гражданской легковушкой Hongqi. Авария произошла на пересечении улицы Большая Лубянка с Рождественским бульваром. По предварительной информации, виновник ДТП — водитель Hongqi. У водителя скорой — рассечение локтя, он отказался от госпитализации. Других пострадавших нет.