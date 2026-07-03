В центре Москвы в результате аварии пострадал водитель частной скорой помощи. Об этом сообщает SHOT.

Водитель частной скорой помощи пострадал в ДТП в центре Москвы. Фото © SHOT

По данным телеграм-канала, Mercedes-Benz Sprinter, принадлежащий частной скорой помощи, перевернулся после столкновения с гражданской легковушкой Hongqi. Авария произошла на пересечении улицы Большая Лубянка с Рождественским бульваром. По предварительной информации, виновник ДТП — водитель Hongqi.

У водителя скорой — рассечение локтя, он отказался от госпитализации. Других пострадавших нет.

Ранее массовое ДТП с участием нескольких машин произошло на 54-м км внешней стороны МКАД. По данным Дептранса Москвы, движение уже восстановлено, пробок нет. Детали случившегося и сведения о пострадавших находятся в стадии выяснения.