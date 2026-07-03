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Регион
3 июля, 17:16

Несколько авто попали в ДТП на 54-м км МКАД

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Массовое ДТП с участием нескольких машин произошло на 54-м км внешней стороны МКАД. По данным Дептранса Москвы, движение уже восстановлено, пробок нет.

«Движение на внешней стороне 54 км МКАД восстановлено», — говорится в сообщении.

Детали случившегося и сведения о пострадавших находятся в стадии выяснения.

В Турции автобус с пассажирами попал в ДТП, пострадали 19 человек
В Турции автобус с пассажирами попал в ДТП, пострадали 19 человек

Ранее Life.ru писал, что в деревне Ольгино городского округа Нижний Новгород произошло массовое ДТП с участием грузовика, столкнувшегося с 17 автомобилями. Авария случилась 30 июня около 7:45 на трассе – водитель грузового автомобиля не выдержал безопасную дистанцию. Обстоятельства происшествия и его последствия находятся на контроле прокуратуры.

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Наталья Демьянова
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