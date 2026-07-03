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3 июля, 16:17

В Турции автобус с пассажирами попал в ДТП, пострадали 19 человек

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI). Не является фотографией с места событий

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI). Не является фотографией с места событий

В Турции на трассе Нигде — Анкара произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса, об этом пишет Yeni Akit.

По предварительным данным, автобус столкнулся с другим транспортным средством, после чего возникла аварийная ситуация на дороге. В результате ДТП пострадали 19 человек. Их состояние уточняется, на месте работают экстренные службы.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Также выясняется, были ли среди пассажиров граждане России.

Один человек погиб и пятеро пострадали в лобовом ДТП под Хабаровском
Один человек погиб и пятеро пострадали в лобовом ДТП под Хабаровском

Ранее в турецкой провинции Испарта произошла авария с участием микроавтобуса, перевозившего туристов. Транспортное средство потеряло управление, съехало с дороги и перевернулось в обрыв. В результате происшествия погибли четыре человека, ещё 26 получили травмы. Пятеро пострадавших находятся в тяжёлом состоянии. Водитель не справился с управлением. Россиян среди пострадавших нет.

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Николь Вербер
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