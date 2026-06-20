Россиян нет среди пострадавших в смертельном ДТП с автобусом в Турции

Власти Турции сообщили, что российских туристов нет среди погибших и пострадавших в ДТП с туристическим микроавтобусом в провинции Испарта. Об этом РИА «Новости» заявили в губернаторстве региона.

Авария произошла на трассе Испарта — Конья в районе Гелендост. Водитель микроавтобуса потерял управление, транспортное средство перевернулось. По уточнённым данным, в салоне находились 30 пассажиров — все граждане Турции.

«Иностранцев, в том числе российских туристов, по последним данным, нет», — заявили в губернаторстве.

Напомним, в турецкой провинции Испарта микроавтобус с туристами потерял управление, съехал в обрыв и перевернулся. Четыре человека погибли, 26 получили ранения, пятеро из них — в тяжёлом состоянии. Все пострадавшие госпитализированы, расследование продолжается. По предварительной версии, водитель не справился с управлением. На месте работают спасатели и врачи, пострадавших доставили в больницы. Причины и гражданство пострадавших выясняются.