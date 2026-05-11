В Пакистане 11 человек погибли при падении автобуса в овраг
На севере Пакистана пассажирский микроавтобус упал в овраг. По данным телеканала Dunya News, погибли не менее 11 человек.
Авария произошла в округе Сват провинции Хайбер-Пахтунхва. Ещё пять пассажиров получили травмы. Среди жертв ДТП были женщины и дети. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Специалистам предстоит выяснить, что привело к падению транспорта с обрыва.
Ранее в Омской области произошла авария с участием микроавтобуса, который перевозил людей. В ДТП погиб один ребёнок, ещё девять человек пострадали.
