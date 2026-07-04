Автобус с 20 пассажирами вылетел в кювет на Алтае, два человека пострадали

На Алтае рейсовый автобус, следовавший из Барнаула в Яровое, съехал с дороги и оказался в кювете. В момент аварии в салоне находились 20 пассажиров, двоим из них потребовалась медицинская помощь. Об этом сообщили в МВД по региону.

ДТП произошло 4 июля на 99-м километре трассы Павловск — Камень-на-Оби — граница Новосибирской области. С дороги съехала «Газель», выполнявшая рейс по маршруту Барнаул — Яровое. В салоне в момент происшествия находились 20 человек. По предварительным данным, травмы получили двое пассажиров, им оказали необходимую медицинскую помощь.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Сейчас они выясняют все обстоятельства случившегося и устанавливают причины, которые могли привести к аварии. Кроме того, по поручению исполняющего обязанности прокурора Алтайского края Вячеслава Шипиева организована прокурорская проверка.

Ведомство проверит соблюдение требований безопасности дорожного движения, а также установит причины и условия, которые могли способствовать происшествию. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере профилактики травматизма, организации движения и содержания дорожной сети.

Ранее серьёзная авария с автобусом произошла в Красноярском крае. В Минусинском округе в ДТП попал транспорт, перевозивший 27 детей. Травмы получили два человека — женщина и 15-летний подросток. Остальным пассажирам медицинская помощь не понадобилась. Позже стало известно, что автобус вёз юных спортсменов из лагеря «Чемпион».