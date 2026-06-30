Под Кемерово столкнулись автобус и грузовик, 1 человек погиб, 10 пострадали

В Мариинском муниципальном округе Кемеровской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Рейсовый автобус и грузовой автомобиль столкнулись лоб в лоб в районе населённого пункта Раевка. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

К месту аварии незамедлительно выдвинулись спасатели. Для деблокировки пострадавших и стабилизации транспортных средств привлекли четыре человека и одну единицу техники.

По уточнённым данным, в результате столкновения пострадали 11 человек. Один из них погиб на месте. Остальные десять получили травмы и были госпитализированы. В центре медицины катастроф Кузбасса уточнили распределение пострадавших по степени тяжести: двое находятся в тяжёлом состоянии, трое — в состоянии средней тяжести, ещё пятеро отделались лёгкими травмами. Обстоятельства ДТП выясняются.

Другая авария произошла в деревне Ольгино под Нижним Новгородом — там грузовик протаранил 17 автомобилей. ДТП случилось сегодня около 7:50 утра — водитель не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с потоком машин. За медицинской помощью никто не обращался.