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5 июля, 14:06

Рейсовый автобус разбился под Воронежем, 12 человек госпитализированы

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Рейсовый автобус попал в ДТП в Воронежской области. По данным телеграм-канала SHOT, в результате аварии госпитализировали 12 человек.

Всё произошло на 632-м километре трассы М-4 «Дон» в Бобровском районе. На участке столкнулись рейсовый автобус и грузовой автомобиль. В автобусе находилось 28 пассажиров. Обстоятельства аварии сейчас уточняются.

На месте происшествия работают экстренные службы. Они оказывают помощь пострадавшим и контролируют ситуацию на дороге. Проводятся необходимые мероприятия для выяснения причин ДТП и организации проезда на месте аварии.

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Ранее Life.ru писал, что 6-летний ребёнок погиб в дорожно-транспортном происшествии в Зарайском муниципальном округе Московской области. Авария произошла днём на 11-м километре автодороги «Зарайск — Журавна».

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Полина Никифорова
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