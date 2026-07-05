Рейсовый автобус разбился под Воронежем, 12 человек госпитализированы

Рейсовый автобус попал в ДТП в Воронежской области. По данным телеграм-канала SHOT, в результате аварии госпитализировали 12 человек.

Всё произошло на 632-м километре трассы М-4 «Дон» в Бобровском районе. На участке столкнулись рейсовый автобус и грузовой автомобиль. В автобусе находилось 28 пассажиров. Обстоятельства аварии сейчас уточняются.

На месте происшествия работают экстренные службы. Они оказывают помощь пострадавшим и контролируют ситуацию на дороге. Проводятся необходимые мероприятия для выяснения причин ДТП и организации проезда на месте аварии.

Ранее Life.ru писал, что 6-летний ребёнок погиб в дорожно-транспортном происшествии в Зарайском муниципальном округе Московской области. Авария произошла днём на 11-м километре автодороги «Зарайск — Журавна».