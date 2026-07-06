Попавшая в ДТП Кривицкая из «Яблока» получила ₽30 тысяч штрафа за езду без прав

Мировой суд в Москве оштрафовал члена партии «Яблоко» Светлану Кривицкую на 30 тысяч рублей. Суд установил, что женщина, которая ранее была лишена прав, вновь села за руль автомобиля и устроила аварию. По данным СМИ, она была в нетрезвом состоянии.

«Суд установил, что Кривицкая будучи лишённой права управления транспортными средствами (по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ) 28.06.2026 в утреннее время управляла автомобилем», — говорится в сообщении.

Женщина полностью признала вину и раскаялась в содеянном. Суд квалифицировал её действия по части 2 статьи 12.7 КоАП РФ и назначил штраф.

Напомним, ранее сообщалось, что член партии «Яблоко» Светлана Кривицкая попала в аварию в Москве. По данным СМИ, утром 28 июня на улице Барышиха она, будучи нетрезвой, врезалась в ограждение. От медосвидетельствования она отказалась.