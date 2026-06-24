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Регион
24 июня, 15:05

Зампред партии «Яблоко» Круглов* получил 7 лет колонии за фейки о ВС РФ

Обложка © Telegram / Максим Круглов. Яблоко

Обложка © Telegram / Максим Круглов. Яблоко

Замоскворецкий суд Москвы признал бывшего депутата Мосгордумы от партии «Яблоко» Максима Круглова* виновным по уголовному делу о распространении фейков о Вооружённых силах РФ. Как сообщил его адвокат Сергей Бадамшин, его он получил 7 лет колонии.

«Суд признал Круглова виновным и приговорил его к наказанию в виде 7 лет лишения свободы», — сказал юрист. Он добавил, что суд также наложил ограничения на пользование Кругловым* интернет-ресурсами. Защита намерена обжаловать приговор зампреда партии «Яблоко».

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Как сообщалось осенью 2025 года, отдел по расследованию особо важных дел следственного управления по ЦАО Главного следственного управления СК России по Москве предъявил зампреду партии «Яблоко» Максиму Круглову* обвинение в обнародовании заведомо недостоверной информации о российской армии. В апреле 2022 года обвиняемый в своём телеграм‑канале, выдавая сообщения за достоверные, распространил ложные сведения о действиях российских войск в отношении мирного населения Украины. Круглов* не стал признавать вину.

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* Внесён Минюстом РФ в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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Татьяна Миссуми
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