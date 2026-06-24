Зампред партии «Яблоко» Круглов* получил 7 лет колонии за фейки о ВС РФ

Замоскворецкий суд Москвы признал бывшего депутата Мосгордумы от партии «Яблоко» Максима Круглова* виновным по уголовному делу о распространении фейков о Вооружённых силах РФ. Как сообщил его адвокат Сергей Бадамшин, его он получил 7 лет колонии.

«Суд признал Круглова виновным и приговорил его к наказанию в виде 7 лет лишения свободы», — сказал юрист. Он добавил, что суд также наложил ограничения на пользование Кругловым* интернет-ресурсами. Защита намерена обжаловать приговор зампреда партии «Яблоко».

Как сообщалось осенью 2025 года, отдел по расследованию особо важных дел следственного управления по ЦАО Главного следственного управления СК России по Москве предъявил зампреду партии «Яблоко» Максиму Круглову* обвинение в обнародовании заведомо недостоверной информации о российской армии. В апреле 2022 года обвиняемый в своём телеграм‑канале, выдавая сообщения за достоверные, распространил ложные сведения о действиях российских войск в отношении мирного населения Украины. Круглов* не стал признавать вину.

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