Зампреду партии «Яблоко» предъявили обвинение в распространении фейков об армии

Отдел по расследованию особо важных дел следственного управления по ЦАО Главного следственного управления СК России по Москве предъявил зампреду партии «Яблоко» Максиму Круглову обвинение в обнародовании заведомо недостоверной информации о российской армии. Об этом сообщил столичный Следком.

Задержание Круглова. Видео © Telegram / Столичный СК

«Максиму Круглову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил РФ)», — сказано в публикации.

Следствие утверждает, что в апреле 2022 года Круглов в своём телеграм‑канале, выдавая сообщения за достоверные, распространил ложные сведения о действиях российских войск в отношении мирного населения Украины. В СК добавили, что на допросе Круглов не стал признавать вину. Сегодня следователи будут ходатайствовать перед Замоскворецким районам судом города Москвы о его аресте.