Писателя Дмитрия Быкова* заочно приговорили к 7 годам колонии за фейки о ВС РФ

Московский Черёмушкинский суд заочно приговорил писателя Дмитрия Быкова* к семи годам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Писателя признали виновным в распространении заведомо ложных сведений о деятельности российских вооружённых сил, а также в уклонении от обязанностей, предписанных законодательством для иностранных агентов. Отмечается, что отсчёт срока наказания начнётся с того момента, когда Быков будет задержан на территории России или передан стране путём экстрадиции.

«Также суд лишил Быкова права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», на срок 4 года», — говорится в сообщении.

Напомним, дело на Быкова* было возбуждено на основании ролика, снятого осенью 2023 года, и материалов без пометки иноагента в феврале 2025 года. Его заочно арестовали, а потом признали террористом. Ему инкриминировали распространение заведомо ложных сведений о действиях российских военных в Харьковской области.

