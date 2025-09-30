Интервидение
30 сентября, 16:25

Оперная певица Максакова-Игенбергс* заочно осуждена на 4,5 года

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ mariamaksakova

Пресненский суд Москвы заочно вынес обвинительный приговор оперной певице Марии Максаковой-Игенбергс*, назначив ей наказание в виде 4,5 года лишения свободы в колонии. О решении суда сообщили в пресс-службе судебного органа ТАСС.

В заочном судебном постановлении указано, что певица признана виновной по двум статьям Уголовного кодекса: публичные призывы через Интернет к осуществлению деятельности, направленной против безопасности РФ, и уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах.

«Признать Марию Максакову-Игенбергс виновной и заочно приговорить ее по п.«в» ч. 2 ст. 280.4 УК РФ (публичные призывы через интернет к осуществлению деятельности, направленной против безопасности РФ) и ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах) к 4,5 года колонии», — сказано в судебном постановлении.

Напомним, что в одном из видео Мария Максакова-Игенбергс* осудила СВО и призвала донатить ВСУ. В июле оперная певица была объявлена в международный розыск из-за обвинений в призывах к деятельности, направленной против России.

* Внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов

