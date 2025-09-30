Прокурор требует заочно приговорить Максакову‑Игенбергс* к пяти годам колонии

Гособвинение потребовало заочно приговорить оперную певицу Марию Максакову‑Игенбергс* к пяти годам лишения свободы. Об этом сообщили в Пресненском суде Москвы.

Прокуроры просят признать артистку виновной по подпункту «в» части 2 статьи 280.4 УК РФ (публичные призывы через интернет к деятельности, направленной против безопасности России) и по статье 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, установленных законодательством об иноагентах). В обвинительном запросе фигурирует именно наказание в виде пяти лет колонии.

«Назначить наказание в виде 5 лет лишения свободы», — сказано в сообщении, которое передаёт ТАСС.

Напомним, что в одном из роликов Мария Максакова-Игенбергс* осуждала СВО и призывала финансово помогать украинской армии. В июле оперная певица была объявлена в международный розыск из-за обвинений в призывах к деятельности, направленной против России.

