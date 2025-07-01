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1 июля, 08:37

Суд заочно рассмотрит дело певицы-иноагента Максаковой*

Дело оперной певицы Марии Максаковой-Игенбергс* поступило в суд Москвы

Мария Максакова-Игенбергс*. Обложка © ТАСС / Юрий Машков

Мария Максакова-Игенбергс*. Обложка © ТАСС / Юрий Машков

Уголовное дело оперной певицы Марии Максаковой-Игенбергс*, обвиняемой в призывах к деятельности против безопасности России, поступило в Пресненский районный суд Москвы. Как сообщили ТАСС в суде, процесс будет проходить в заочном формате, поскольку обвиняемая находится за пределами РФ.

Певице вменяют публичные призывы к действиям против безопасности государства. Поводом стало размещённое на YouTube видео, в котором, по версии следствия, она дискредитировала СВО и призывала к финансовой поддержке ВСУ. Максимальное наказание по данной статье — до шести лет лишения свободы. Параллельно ведётся расследование о нарушении порядка деятельности иностранного агента.

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Московский суд оштрафовал певицу Максакову* за нарушение закона об иноагентах

Ранее сообщалось, что Федеральная налоговая служба выставила претензию на 615 тысяч рублей Максаковой-Игенбергс*. Как сообщили правоохранительные органы, требование связано с неуплаченными налоговыми обязательствами.

* Внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Алиса Хуссаин
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