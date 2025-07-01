Суд заочно рассмотрит дело певицы-иноагента Максаковой*

Уголовное дело оперной певицы Марии Максаковой-Игенбергс*, обвиняемой в призывах к деятельности против безопасности России, поступило в Пресненский районный суд Москвы. Как сообщили ТАСС в суде, процесс будет проходить в заочном формате, поскольку обвиняемая находится за пределами РФ.

Певице вменяют публичные призывы к действиям против безопасности государства. Поводом стало размещённое на YouTube видео, в котором, по версии следствия, она дискредитировала СВО и призывала к финансовой поддержке ВСУ. Максимальное наказание по данной статье — до шести лет лишения свободы. Параллельно ведётся расследование о нарушении порядка деятельности иностранного агента.

Ранее сообщалось, что Федеральная налоговая служба выставила претензию на 615 тысяч рублей Максаковой-Игенбергс*. Как сообщили правоохранительные органы, требование связано с неуплаченными налоговыми обязательствами.