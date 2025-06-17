Московский суд оштрафовал певицу Максакову* за нарушение закона об иноагентах
В Москве суд оштрафовал Максакову* на ₽50 тысяч за нарушение закона об иноагентах
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mariamaksakova
Пресненский районный суд Москвы назначил штраф в отношении певицы и бывшего депутата Госдумы Марии Максаковой*. Основанием для административного наказания стало то, что артистка не предоставила в уполномоченный орган необходимые сведения, как того требует российское законодательство. Об этом сообщает ТАСС.
«Максаковой-Игенбергс М. П.* назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей», — сообщили представители судебной инстанции.
Мария Максакова*, известная своими оперными выступлениями и политическим прошлым, покинула Россию после начала специальной военной операции и перебралась на Украину. Между тем, в конце мая 2025 года в её адрес уже выносилось решение о взыскании задолженности по налогам и сборам по иску Федеральной налоговой службы.
Ранее военный суд Москвы заочно вынес приговор Леониду Волкову*, назначив ему 18 лет лишения свободы. Помимо этого, иноагент обязан выплатить штраф в 2 миллиона рублей, а также ему запрещено заниматься какой-либо деятельностью в Интернете. Также автор фильмов «ДМБ» и «Даун Хаус» Роман Качанов* накопил огромный долг за время проживания за границей. Налоговая служба России требует от него выплату в почти 2 миллиона рублей.
*Внесены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов