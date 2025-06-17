Московский суд оштрафовал певицу Максакову* за нарушение закона об иноагентах

Пресненский районный суд Москвы назначил штраф в отношении певицы и бывшего депутата Госдумы Марии Максаковой*. Основанием для административного наказания стало то, что артистка не предоставила в уполномоченный орган необходимые сведения, как того требует российское законодательство. Об этом сообщает ТАСС.

Мария Максакова*, известная своими оперными выступлениями и политическим прошлым, покинула Россию после начала специальной военной операции и перебралась на Украину. Между тем, в конце мая 2025 года в её адрес уже выносилось решение о взыскании задолженности по налогам и сборам по иску Федеральной налоговой службы.