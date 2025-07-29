Мария Максакова* объявлена в международный розыск

Оперная певица Мария Максакова-Игенбергс* объявлена в международный уголовный розыск. Об этом говорится в материалах дела, озвученных в суде.

Как уточняется, розыск связан с обвинениями в призывах к деятельности, направленной против России, а также в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных для иностранных агентов.

«Обвиняемая объявлена в международный уголовный розыск», — следует из документов суда.

Мария Максакова-Игенбергс* — оперная певица и бывший депутат Госдумы РФ от партии «Единая Россия». Уроженка Москвы, дочь актрисы Людмилы Максаковой и внучка оперной дивы советской эпохи. Получила классическое музыкальное образование и выступала на сценах Мариинского театра и Большого театра. В 2011 году была избрана в парламент, где занималась вопросами культуры, но запомнилась в первую очередь скандальными заявлениями и крайне неоднозначной политической активностью.

В 2016 году Максакова* уехала на Украину вместе с мужем — экс-депутатом Госдумы Денисом Вороненковым, который позже был застрелен в центре Киева. После этого певица резко сменила риторику, публично осуждала Россию, поддерживала украинские власти и вела активную антироссийскую кампанию в медиапространстве. В РФ была признана иностранным агентом.

Напомним, причиной интереса правоохранительных органов к Максаковой* стало размещённое на YouTube видео, в котором она дискредитировала СВО и призывала к финансовой поддержке ВСУ. Максимальное наказание по данному составу преступления — до шести лет лишения свободы.