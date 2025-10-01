Зампреда партии «‎Яблоко» везут под конвоем на допрос в СК

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о распространении ложной информации о Вооружённых силах против бывшего депутата Московской городской думы, заместителя председателя партии «Яблоко» Максима Круглова. Соответствующее заявление поступило из пресс-службы ГСУ СК по Москве.

«Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил РФ)», — говорится в сообщении.

Бывшего депутата Мосгордумы от «‎Яблока» задержали и в ближайшее время доставят в следственное подразделение для проведения дальнейших процессуальных действий.

Ранее Московский Черёмушкинский суд заочно приговорил писателя Дмитрия Быкова* к семи годам колонии общего режима по обвинению в распространении заведомо ложных сведений о деятельности российских вооружённых сил и уклонении от обязанностей, предусмотренных законодательством для иностранных агентов. Суд запретил осуждённому в течение четырёх лет заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов в интернете.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.