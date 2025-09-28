Интервидение
Уголовное дело возбуждено в отношении экс-судьи военного суда Тришкина

Альберт Тришкин. Фото © Судьироссии.рф

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении бывшего судьи 2-го Западного окружного военного суда Альберта Тришкина по факту умышленного причинения вреда здоровью из хулиганских побуждений. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, экс-судья был допрошен в статусе подозреваемого и отпущен под подписку о невыезде.

Между обвиняемым и потерпевшим проведена очная ставка. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

Высшая квалификационная коллегия судей в середине июля дала санкцию на возбуждение уголовного дела по пунктам «д», «е», «з» части 2 статьи 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений по мотивам ненависти к какой-либо социальной группе с применением предметов, используемых в качестве оружия»), после чего Тришкин подал заявление об отставке. Следствие установило, что в августе прошлого года бывший судья ранил таксиста из незарегистрированного травматического пистолета во время ДТП.

Тришкин пояснил, что находился в подавленном состоянии из-за внесения в украинскую базу «Миротворец»*, а оружие нашёл за два дня до инцидента и планировал сдать его в полицию. Подсудимый пытался достичь примирения с потерпевшим и просил коллегию отказать в возбуждении уголовного дела.

* Сайт признан экстремистским и запрещён в России.

Алиса Хуссаин
