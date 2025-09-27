В деле экс-главы краевого суда Кубани появился захват сельхозугодий

Экс-председатель Краснодарского краевого суда Александр Чернов использовал подконтрольные судебные органы для незаконного захвата сельскохозяйственного предприятия. Соответствующая информация содержится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА «Новости».

Согласно документам, в 2007 году Чернов участвовал в рейдерском захвате сельскохозяйственного производственного кооператива «Дмитриевский» путём манипуляций с судебными механизмами. По его указанию Кавказский районный суд удовлетворил ходатайство о наложении ареста на имущество кооператива по надуманным основаниям.

В материалах дела отмечается, что, занимая руководящую должность в судебной системе региона, Чернов обеспечил капитализацию активов кооператива за счёт пополнения земельного фонда государственными землями и препятствовал выделу земельных долей законным собственникам. Для этого он систематически использовал Кавказский районный суд, находившийся в его административном подчинении.

В результате незаконной деятельности Чернов получил приблизительно 1 миллиард рублей дивидендов от кооператива, а в мае 2024 года 100% долей в его уставном капитале были проданы за 3,1 миллиарда рублей.

Красногорский суд Московской области по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства 89 объектов недвижимости и другое имущество Чернова общей стоимостью более 7 миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что столичный суд постановил конфисковать торговый центр, дом в ЖК «Милениум Парк», три квартиры, 17 земельных участков и 19 нежилых помещений у бывшей судьи Елены Кондрат, ранее осуждённой за посредничество во взяточничестве. В судебных материалах указывается, что, занимая должность судьи, Кондрат декларировала только одну квартиру, в которой проживала вместе с семьёй. Всё остальное имущество было зарегистрировано на её родителей.