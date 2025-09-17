У осуждённой за взятку экс-судьи Кондрат конфисковали торговый центр и квартиры
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AnnaStills
Суд в Москве принял решение о конфискации торгового центра, дома в «Милениум Парке», трёх квартир, 17 земельных участков и 19 нежилых помещений у бывшей судьи Елены Кондрат, осуждённой за посредничество во взяточничестве. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы дела.
В документах отмечается, что, занимая должность судьи, Кондрат декларировала лишь квартиру, в которой проживала с семьёй. Остальное имущество было оформлено на её родителей. Среди конфискованного — торговый центр «Дубрава» в Брянске, объекты недвижимости в Брянской области, Крыму, Москве, Истринском районе Подмосковья, а также дом площадью 525 квадратных метров в «Милениум Парке». Установлено, что часть земель супруг Елены использовал для ведения сельского хозяйства, оформив его на свою тётю.
«Сопоставляя законные доходы, Кондрат и её родственников, очевидна явная несоразмерность в разнице доходов и расходов», — говорится в материалах дела.
Суд постановил обратить данное имущество в доход государства вследствие доказанной несоразмерности доходов и расходов.
Ранее Генеральная прокуратура обратилась в суд с иском о конфискации активов группы приморских компаний «Востокцемент» и «Ренессанс», связанных с семьёй бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарёва, осужденного за коррупционные преступления. Оценка активов составляет более 79 миллиардов рублей. В качестве ответчиков выступают 12 физических и юридических лиц, включая родственников бывшего градоначальника. Суд наложил арест на акции и доли более чем двух десятков предприятий, а также на имущество членов семьи Пушкарёва.