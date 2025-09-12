Генпрокуратура требует конфисковать активы семьи экс-мэра Владивостока Пушкарёва

Генеральная прокуратура России обратилась в суд с иском, требуя конфискации в пользу государства активов группы приморских компаний «Востокцемент» и «Ренессанс», оцениваемых в более чем 79 миллиардов рублей. Эти компании связаны с семьёй бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарёва, осужденного за коррупционные преступления. Такой информацией делится газета «Коммерсантъ».

В качестве ответчиков по иску выступают 12 физических и юридических лиц, в том числе родители, супруга, сын и братья бывшего градоначальника.

Тверской суд Москвы в рамках обеспечительных мер наложил арест на акции и доли более чем двух десятков предприятий, а также на имущество членов семьи Пушкарёва.

Согласно данным прокуратуры, Игорь Пушкарёв, занимавший пост мэра Владивостока с 2008 по 2017 год, после вступления в должность не прекратил предпринимательскую деятельность, а лишь имитировал отстранение от бизнес-проектов, передав управление своим родственникам.

Следствие установило, что для сокрытия истинных бенефициаров группы компаний «Востокцемент» и вывода прибыли за границу использовались офшорные компании, зарегистрированные в Объединённых Арабских Эмиратах, на Кипре и Виргинских островах. В реализации коррупционных схем также участвовали доверенные лица Пушкарёва.

Предварительное судебное заседание по данному делу назначено на 18 сентября.