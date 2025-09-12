Генпрокуратура требует конфисковать активы семьи экс-мэра Владивостока Пушкарёва
Генеральная прокуратура России обратилась в суд с иском, требуя конфискации в пользу государства активов группы приморских компаний «Востокцемент» и «Ренессанс», оцениваемых в более чем 79 миллиардов рублей. Эти компании связаны с семьёй бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарёва, осужденного за коррупционные преступления. Такой информацией делится газета «Коммерсантъ».
В качестве ответчиков по иску выступают 12 физических и юридических лиц, в том числе родители, супруга, сын и братья бывшего градоначальника.
Тверской суд Москвы в рамках обеспечительных мер наложил арест на акции и доли более чем двух десятков предприятий, а также на имущество членов семьи Пушкарёва.
Согласно данным прокуратуры, Игорь Пушкарёв, занимавший пост мэра Владивостока с 2008 по 2017 год, после вступления в должность не прекратил предпринимательскую деятельность, а лишь имитировал отстранение от бизнес-проектов, передав управление своим родственникам.
Следствие установило, что для сокрытия истинных бенефициаров группы компаний «Востокцемент» и вывода прибыли за границу использовались офшорные компании, зарегистрированные в Объединённых Арабских Эмиратах, на Кипре и Виргинских островах. В реализации коррупционных схем также участвовали доверенные лица Пушкарёва.
Предварительное судебное заседание по данному делу назначено на 18 сентября.
Ранее стало известно, что Генпрокуратура намерена изъять имущество экс-мэра Владивостока Владимира Николаева в пользу государства. Помимо Николаева и его сестры Виктории, в числе ответчиков фигурируют 16 аффилированных с ними юридических лиц. Расследование выявило, что экс-мэр Владивостока совмещал государственную службу с предпринимательской деятельностью, скрывая доходы через фиктивные фирмы и оформляя собственность на родственников и подставных лиц.