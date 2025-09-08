Мессенджер MAX
8 сентября, 02:48

Следственные действия по делу пройдут с участием экс-замглавы МО Иванова

Тимур Иванов. Обложка © Life.ru

Следственные действия с бывшим заместителем министра обороны Тимуром Ивановым запланировали в рамках уголовного дела о получении взяток. Об этом сообщил один из участников процесса.

«На неделе запланированы следственные действия с участием Иванова»,цитирует осведомителя РИА «Новости». При этом подробности не раскрываются.

Сыну экс-главы Мордовии дали семь лет строгого режима за взятку и мошенничество

В августе против Тимура Иванова, который уже получил 13 лет за растрату, возбудили новое уголовное дело о незаконном хранении оружия. Защита не располагает информацией о новой статье. У осужденного обнаружили коллекционное оружие офицеров СС и люфтваффе. Всего в ходе обысков изъяли 26 предметов антикварного оружия. Напомним, 1 июля Иванова приговорили к 13 годам за растрату более 216 млн рублей и вывод почти 4 млрд рублей из банка «Интеркоммерц». Процесс по делу о миллиардной взятке продолжается.

Лия Мурадьян
