В коллекции Тимура Иванова нашли оружие офицеров СС и люфтваффе

Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов, по данным следствия, владел обширной коллекцией антикварного оружия, приобретённой на средства, полученные от преступной деятельности. Об этом сообщил ТАСС источник в надзорном ведомстве.

В ходе обысков у фигуранта дела было изъято в общей сложности 26 предметов старинного вооружения. Среди изъятого, как уточнил собеседник агентства, оказались экземпляры, которые состояли на вооружении офицеров элитных подразделений нацистской Германии — СС и люфтваффе.

Коллекция включает множество редких предметов, таких как пистолет 1879 года, охотничье ружье первой трети XIX века и пара дульнозарядных пистолетов второй половины XIX века. Также были обнаружены холодное оружие: мечи рубежа XIX-XX веков, офицерский кортик ВВС Германии образца 1937 года, швейцарский штык-тесак 1878 года и сабля французского офицера легкой кавалерии XI века.