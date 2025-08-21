В коллекции Тимура Иванова нашли оружие офицеров СС и люфтваффе
Обложка © Life.ru
Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов, по данным следствия, владел обширной коллекцией антикварного оружия, приобретённой на средства, полученные от преступной деятельности. Об этом сообщил ТАСС источник в надзорном ведомстве.
В ходе обысков у фигуранта дела было изъято в общей сложности 26 предметов старинного вооружения. Среди изъятого, как уточнил собеседник агентства, оказались экземпляры, которые состояли на вооружении офицеров элитных подразделений нацистской Германии — СС и люфтваффе.
Коллекция включает множество редких предметов, таких как пистолет 1879 года, охотничье ружье первой трети XIX века и пара дульнозарядных пистолетов второй половины XIX века. Также были обнаружены холодное оружие: мечи рубежа XIX-XX веков, офицерский кортик ВВС Германии образца 1937 года, швейцарский штык-тесак 1878 года и сабля французского офицера легкой кавалерии XI века.
Кроме того, в перечне значатся прусская шпага железнодорожных служащих, шпага, замаскированная под трость XIX века, и несколько тростей со скрытыми клинками. Особый интерес следствия вызвали парадные шпаги унтер-офицера СС образца 1936 года, а также французский штык 1874 года, американский штык 1917 года и французская морская офицерская шпага образца 1837 года.
Напомним, что Тимур Иванов был арестован 23 апреля 2024 года по обвинению в коррупции. Бывшего заместителя министра признали виновным по двум уголовным делам и приговорили к 13 годам тюремного заключения. Несмотря на то что в своей финальной речи подсудимый формально согласился с предъявленными обвинениями, он продолжал настаивать на собственной невиновности. В частности, он отвергал причастность к хищению бюджетных средств в ходе приобретения паромов, а также к незаконному выводу активов на сумму свыше 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц».