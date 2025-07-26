В деле экс-замминистра обороны Иванова появился новый фигурант
ТАСС: По делу Тимура Иванова заочно арестовали нового фигуранта
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Владелец офшорных компаний Zaira Invest&Trade Inc и Saga Handels GmbH Андрей Захаров заочно арестован по делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.
Решением инстанции Захарову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца — отсчёт начнётся с момента задержания на территории России или после его экстрадиции. Розыск по линии Интерпола был инициирован 16 июня 2025 года, после включения Захарова в федеральный список в конце мая.
В число обвиняемых попал и бывший председатель совета директоров банка «Интеркоммерц» Павел Крыжановский. Он также скрывается за пределами РФ и, по данным следствия, причастен к совершению того же преступления, квалифицируемого по статье 160 УК РФ. Его заочный арест уже обжалован.
Напомним, Иванов был взят под стражу 23 апреля 2024 года по обвинению в коррупционных действиях. Против офицера возбудили два уголовных дела. В своём последнем слове он заявил о готовности принять обвинение, однако подчеркнул, что не признаёт вину в растрате при покупке паромов и выводе более 3,9 миллиарда рублей из банка «Интеркоммерц». В итоге суд приговорил Иванова к 13 годам колонии общего режима.