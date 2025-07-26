В деле экс-замминистра обороны Иванова появился новый фигурант

Владелец офшорных компаний Zaira Invest&Trade Inc и Saga Handels GmbH Андрей Захаров заочно арестован по делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Решением инстанции Захарову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца — отсчёт начнётся с момента задержания на территории России или после его экстрадиции. Розыск по линии Интерпола был инициирован 16 июня 2025 года, после включения Захарова в федеральный список в конце мая.