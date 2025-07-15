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15 июля, 06:54

Лишённый свободы на 13 лет экс-замминистра обороны Иванов оспорил вердикт

Защита подала апелляцию на 13-летний приговор экс-замминистра обороны Иванова

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Защита подала апелляцию на приговор бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, который получил 13 лет колонии за растрату и хищения при покупке паромов для Керченской переправы. Об этом сообщил его адвокат Денис Балуев.

«Апелляционную жалобу подали», — сказал он РИА «Новости».

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Напомним, Иванов был взят под стражу 23 апреля 2024 года по обвинению в коррупционных действиях. В отношении офицера были возбуждены два уголовных дела. Первое — о растрате при покупке двух паромов, второе — о получении двух взяток на сумму более 1,3 млрд рублей. В своём последнем слове в Мосгорсуде он заявил о готовности принять обвинение, однако подчеркнул, что не признаёт вину в растрате при покупке паромов для Керченской переправы и выводе более 3,9 миллиарда рублей из банка «Интеркоммерц». Суд назначил ему 13 лет лишения свободы в колонии общего режима и лишил госнаград.

Андрей Бражников
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