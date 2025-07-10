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10 июля, 05:27

Суд начал дело о банкротстве осуждённого на 13 лет экс-замминистра обороны Иванова

Суд возбудил дело о банкротстве экс-замминистра обороны Тимура Иванова

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению иск ПСБ о признании бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова банкротом. Предварительное заседание по этому делу назначено на 21 августа, говорится в документах суда.

«Принять заявление ПАО «Банк ПСБ» о признании Иванова Тимура Вадимовича несостоятельным (банкротом), возбудить производство по делу. Назначить к рассмотрению в судебном заседании обоснованность заявления о признании должника банкротом на 21 августа 2025 года», — говорится в постановлении Арбитражного суда Москвы.

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Напомним, что ПСБ подал в Арбитражный суд Москвы иск, по которому Тимуру Иванову грозит банкротство. Его активы, включая дом с участком, арестованы в рамках уголовных дел. Адвокат Денис Балуев подтвердил информацию о начале процедуры банкротства, связанной с долгом по банковскому кредиту в размере 175 миллионов рублей.

Наталья Афонина
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