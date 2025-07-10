Суд начал дело о банкротстве осуждённого на 13 лет экс-замминистра обороны Иванова

Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению иск ПСБ о признании бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова банкротом. Предварительное заседание по этому делу назначено на 21 августа, говорится в документах суда.

«Принять заявление ПАО «Банк ПСБ» о признании Иванова Тимура Вадимовича несостоятельным (банкротом), возбудить производство по делу. Назначить к рассмотрению в судебном заседании обоснованность заявления о признании должника банкротом на 21 августа 2025 года», — говорится в постановлении Арбитражного суда Москвы.