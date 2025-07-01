Лишённый свободы на 13 лет Иванов улыбнулся в суде, когда услышал приговор
Экс-замминистра обороны Тимур Иванов отреагировал улыбкой на приговор суда
Экс-замминистра обороны Тимур Иванов улыбнулся, услышав приговор Мосгорсуда. Сегодня его приговорили к 13 годам колонии по делу о растрате и легализации денежных средств.
Тимур Иванов улыбается на оглашении приговора. Видео © Life.ru
Услышав приговор, согласно которому придётся провести 13 лет за решёткой, а также выплатить штраф в 100 миллионов рублей с четырёхлетним запретом на руководящие должности после освобождения, Иванов лишь усмехнулся.
Тем временем адвокат Иванова заявил журналистам, что собирается обжаловать приговор. Мурад Мусаев также назвал приговор «внесудебной расправой».
Напомним, Иванов был взят под стражу 23 апреля 2024 года по обвинению в коррупционных действиях. В отношении Иванова были возбуждены два уголовных дела. Первое — о растрате при покупке двух паромов, второе — о получении двух взяток на сумму более 1,3 млрд рублей. Ранее в своём последнем слове в Мосгорсуде он заявил о готовности принять обвинение, однако подчеркнул, что не признаёт вину в растрате при покупке паромов для Керченской переправы и выводе более 3,9 миллиарда рублей из банка «Интеркоммерц».
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