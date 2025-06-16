Лишённого генеральских звёзд Тимура Иванова признают банкротом после ареста счетов и домов

Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов может быть признан банкротом. Данный иск от банка ПСБ уже отправлен в Арбитражный суд Москвы, активы Иванова находятся под арестом в связи с уголовными делами.

«Заявление ПАО «Банк ПСБ» о признании гражданина (индивидуального предпринимателя) банкротом к Иванову Тимуру Вадимовичу зарегистрировано в картотеке суда. Решение по нему пока не принято, как и по назначению даты первых слушаний», — указано в заявлении.