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16 июня, 14:19

Лишённого генеральских звёзд Тимура Иванова признают банкротом после ареста счетов и домов

ПСБ подал иск о банкротстве экс-замминистра обороны Иванова в Арбитраж Москвы

Тимур Иванов. Обложка © РИА Новости / Илья Питалев

Тимур Иванов. Обложка © РИА Новости / Илья Питалев

Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов может быть признан банкротом. Данный иск от банка ПСБ уже отправлен в Арбитражный суд Москвы, активы Иванова находятся под арестом в связи с уголовными делами.

«Заявление ПАО «Банк ПСБ» о признании гражданина (индивидуального предпринимателя) банкротом к Иванову Тимуру Вадимовичу зарегистрировано в картотеке суда. Решение по нему пока не принято, как и по назначению даты первых слушаний», — указано в заявлении.

Адвокат Денис Балуев подтвердил информацию об инициации процедуры банкротства. По его словам, это обусловлено арестом имущества Иванова, включая дом с участком, приобретённые в кредит. В связи с арестом активов Иванов потерял возможность обслуживать кредитную задолженность, что и послужило основанием для иска банка о банкротстве.

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Напомним, что заместитель министра обороны России Тимур Иванов был задержан 24 апреля прошлого года. После задержания на все его активы, включая банковские счета и недвижимость, был наложен арест. В ноябре 2024 года обвинения в адрес Иванова были усилены, а в конце года ему продлили меру пресечения. Судебное разбирательство по делу проходило в закрытом режиме. По информации Life.ru, общая сумма ущерба, инкриминируемого Иванову, превышает 4,1 миллиарда рублей.

Наталья Афонина
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