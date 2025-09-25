Интервидение
25 сентября, 17:29

Мосгорсуд сократил срок миллионеру Шепелю за смертельное ДТП на Рублёвке

Обложка © ТАСС / Ведомости / Денис Гришкин

Бизнесмен Алексей Шепель, признанный виновным в совершении смертельного ДТП на Рублёвском шоссе, проведёт в колонии-поселении на полгода меньше, чем было назначено судом первой инстанции. О новом приговоре стало известно из аудиозаписи, которую предоставила «Газете.Ru» мать погибшей в аварии.

«Суд постановил приговор Дорогомиловского районного суда города Москвы от 26 марта 2024 года [по которому Шепелю назначили 3 года и шесть месяцев колонии] изменить и смягчить назначенное наказание до трёх лет с отбыванием в колонии-поселении», — заявил судья на записи.

В качестве смягчающих обстоятельств апелляционная инстанция приняла во внимание добровольную компенсацию морального вреда, которую миллионер выплатил потерпевшим, а также наличие у него документально подтверждённой инвалидности.

Напомним, массовое ДТП произошло на Рублёвском шоссе в Москве 8 февраля 2022 года. Авария с участием автомобиля Алексея Шепеля произошла на выезде из города. Водитель не справился с управлением, в результате чего его машина врезалась в движущийся впереди транспорт.

