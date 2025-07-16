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16 июля, 08:47

Судья Тришкин подал в отставку после удовлетворения запроса о возбуждении дела

Альберт Тришкин. Фото © Судьироссии.рф

Альберт Тришкин. Фото © Судьироссии.рф

Судья 2-го Западного окружного военного суда Альберт Тришкин подал в отставку, его просьбу уже удовлетворила высшая квалификационная коллегия судей (ВККС). Об этом сообщили в пресс-службе суда.

На него намерены завести уголовное дело о причинении средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений, по мотивам ненависти или вражды, а также с использованием оружия (пункты «д», «е», «з» части 2 статьи 112 УК РФ). Добро на возбуждение дела 16 июля дало ВККС на заседании.

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По данным СК, судья выстрелил в ногу таксисту из травматического оружия во время дорожного конфликта в Подмосковье. Тришкину может грозить до пяти лет лишения свободы. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин инициировал запрос на возбуждение уголовного дела.

Наталья Афонина
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