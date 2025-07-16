Судья Тришкин подал в отставку после удовлетворения запроса о возбуждении дела

Судья 2-го Западного окружного военного суда Альберт Тришкин подал в отставку, его просьбу уже удовлетворила высшая квалификационная коллегия судей (ВККС). Об этом сообщили в пресс-службе суда.

На него намерены завести уголовное дело о причинении средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений, по мотивам ненависти или вражды, а также с использованием оружия (пункты «д», «е», «з» части 2 статьи 112 УК РФ). Добро на возбуждение дела 16 июля дало ВККС на заседании.